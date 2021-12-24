На «правительственном часе» в областной Думе обсудили вопросы обращения с ТКО

В областной Думе в среду, 22 декабря, состоялся «правительственный час», в рамках которого обсуждался вопрос о ходе реализации государственной политики в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Рязанской области. Перед депутатами выступили исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Дмитрий Устинов и генеральный директор ООО «Эко-Пронск» Валерий Матюхин.

Дмитрий Устинов рассказал о порядке сбора ТКО. Он отметил, что внедрена информационная система, которая позволяет отслеживать перемещение мусора от контейнерной площадки до полигона. По его словам, в настоящее время на маршруты выходит до 150 единиц спецтехники в сутки. Муниципальными образованиями создано более 3000 новых контейнерных площадок и установлено более 5000 новых контейнеров. Региональным оператором дополнительно за период работы закуплено более 2000 контейнеров и бункеров, включая контейнеры для раздельного сбора отходов. Генеральный директор ООО «Эко-Пронск» – регионального оператора по обращению с ТКО Валерий Матюхин акцентировал внимание на глубокой переработке отходов. В частности, он сообщил о планах по созданию сети перегрузочных станций вместо существующих полигонов и свалок, а также о том, что процесс глубокой переработки отходов планируется осуществлять на территории экотехнопарка.

На «правительственном часе» парламентарии сосредоточились на вопросах. В частности, член комитета областной Думы по имущественным и земельным отношениям Владимир Рожков поинтересовался планами рекультивации полигона в Сасово. Руководитель ООО «Эко-Пронск» Валерий Матюхин уточнил, что на данной площадке отходы будут приниматься еще два года, а решения о рекультивации принимаются только по объектам, на которых уже закончена хозяйственная деятельность. Первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов пояснил, что министерство в рамках своих полномочий готовит новые объекты для включения в федеральные проекты по рекультивации полигонов, со следующего года муниципалитетам предусмотрена субсидия. Органы местного самоуправления могут поучаствовать в отборе и получить средства на проведение инженерных изысканий для определения количества и качества отходов, наличия негативного влияния на окружающую среду. По словам главы минприроды, после этого можно будет заявляться на получение федеральных средств на рекультивацию.

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Член комитета областной Думы по экологии и природопользованию Григорий Парсентьев спросил о практике раздельного вывоза мусора. Глава компании регионального оператора сообщил, что сейчас на различных площадка установлено 250 контейнеров для сбора пластика и закуплены спецмашины, которые по графику обеспечивают вывоз этого вида отходов.

Председатель комитета областной Думы по имущественным и земельным отношениям Сергей Гришков вернулся к теме несанкционированных свалок. Первый замминистра природопользования Рязанской области Александр Акимов пояснил, что обязанность убрать несанкционированную свалку лежит на собственнике земельного участка. Если это сельхозземля, то по проблеме работает Россельхознадзор, если муниципальная, то, соответственно, муниципалитет. Ликвидировать свалку может и региональный оператор, но счет за услугу получит собственник. И уже, отвечая на вопрос заместителя председателя комитета областной Думы по экологии и природопользованию Сергея Лукьянова по поводу появления новой свалки около озера «Дикая утка», Александр Акимов сообщил, что была проведена проверка, обнаружены на муниципальном земельном участке в 100 метрах от озера новые навалы грунта и строительного мусора. Требование об их ликвидации направлено администрации областного центра.

Подводя итоги обсуждения, председатель регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что работа регионального оператора в рамках действующего законодательства стала лучше, но этого недостаточно для того, чтобы люди были удовлетворены ходом реализации реформы.

Информацию, представленную на «правительственном часе», депутаты приняли к сведению. Профильный комитет по итогам мероприятия подготовит постановление, которое будет рассмотрено на заседании Думы.