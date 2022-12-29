На пожаре в Касимовском районе погиб мужчина

В ночь на 29 декабря в Касимовском районе на пожаре погиб мужчина. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Трагедия произошла в селе Пустынь. Информация о пожаре поступила в 01.36. В итоге огонь уничтожил жилой дом. Площадь пожара составила 96 кв. м. На месте работали 5 единиц спецтехники, 12 пожарных.

В результате пожара погиб мужчина 1947 г. р.

Обстоятельства и причина пожара установят эксперты.