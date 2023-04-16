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Воскресенье, 16 апреля, 2023
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На пожаре в деревне Турлатово погиб человек

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Изображение от Rochak Shukla на Freepik

В результате пожара в деревне Турлатово под Рязанью погиб мужчина, 1990 года рождения. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в нежилом здании поступило 16 апреля в 02.55. На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причина ЧП, размер материального ущерба устанавливаются.

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