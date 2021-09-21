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Вторник, 21 сентября, 2021
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На портале «Госуслуги» для рязанцев запущен новый сервис делегирования полномочий

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На портале «Госуслуги» для рязанцев запущен новый сервис делегирования полномочий

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Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис делегирования полномочий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале «Госуслуги». Для этого достаточно перейти в личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Делегировать полномочия можно будет любому сотруднику организации с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги».

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. После получения полномочий он сможет воспользоваться следующими сервисами на портале «Госуслуги»:

  • подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству;
  • предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

В ФССП России подчеркивают: новый сервис делегирования полномочий значительно повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски мошенничества.

С момента запуска сервиса, 31 августа 2021 года, представители 34 организаций подали 29 тысяч заявлений в Федеральную службу судебных приставов, воспользовавшись 3 тысячами доверенностями, успешно сдавшие зачёт, будут допущены к самостоятельному выполнению служебных задач.

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