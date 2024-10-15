На полуфинале КВН в Рязани противостояли осенней хандре медики, юристы, квадроберы и звёзды кино

12 октября во Дворце Молодёжи состоялся долгожданный полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН. Недавний большой фестиваль КВН «Поющий косопуз», который с размахом отгремел в День города, настроил рязанцев на волну юмора и позитива. И теперь жить без КВН просто невозможно! Особенно на самом пике осенней хандры, когда душа так и требует собраться в приятной тёплой компании и посмеяться над яркими шутками!

Полуфинал КВН собрал сотни любителей игры, задорные группы поддержки и яркие команды. В зале не было пустого места, согласно известному квновскому гимну. Вечер обещал быть незабываемым: участникам предстояло сыграть четыре конкурса — приветствие, разминку, озвучку и музыкальное домашнее задание. На сцене встретились студенты нескольких рязанских вузов, а также квнщики из других регионов. И встреча эта стала поистине жаркой!

За атмосферу в зале и на сцене отвечала очаровательная Дарья Чепасова, редактор АМИК и актриса Высшей лиги в составе команды КВН Высшей лиги «Бомонд» (Челябинск). Несколько дней усердно готовили команды к игре редакторы Лиги, известные квнщики из «вышки» Руслан Шишкин (команда «Вятка») и Роман Кузьмин (команда «Такая история»).

Оценивало выступления участников опытное жюри, в состав которого вошли:

заместитель главы, руководитель аппарата Администрации города Рязани Евгения Власова;

исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина — Дмитрий Боков;

директор Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов;

ведущий специалист отдела поддержки молодежных и общественных инициатив Комитета по делам молодёжи Рязанской области Дарья Медведева;

директор Рязанского Дворца Молодежи Сергей Прошин.

А началась игра с сюрприза от самых юных квнщиков. Детская команда рязанской школы №6 с углублённым изучением французского языка «Апчхи!» задала тон вечера. Ребята доказали, что юный возраст – не помеха для яркой и смешной игры в КВН. Ребята «на ура» разогрели публику и доказали всем, что чувство юмора, как и талант к изучению языков, у них в крови.

«Это у нас, когда дают пендель, раздаётся хруст французской булки»

И вот на сцене появляется команда «Ради тех» из Рязанского филиала Политехнического университета. Ребята решили не думать о том, что будет завтра, а прожить этот день беззаботно и ярко. Отличные острые шутки — подтверждение тому. А вот команда «Собаки Павлова» из РязГМУ, те самые медики-юмористы, которых побаиваются бабули в поликлиниках, напомнили, что смех — лучшее лекарство. Хотя и о традиционных медикаментах посоветовали не забывать. Со зрителями ребята поделились главными триггерами медицинского мира: очереди, переработки, неудачи в поисках вен для забора крови… Профессиональных шуток было много, но все они нашли отклик в умах и сердцах рязанцев.

Очаровательная команда «DK» из Санкт-Петербурга объяснила: красота — это не только про внешний вид, но ещё и про остроумие, умение посмеяться над обыденностью и взглянуть на мир с улыбкой. Было много шуток про питерские реалии, а как же без них? Зрителей подкупило, из всех ситуаций квнщицы вышли изящно и с юмором. В общем-то, по-женски красиво.

«Лазурные драконы» из города Луховицы привлекли внимание зала своей смелостью и контрастным стилем. В шутки они добавили перчинки в виде чёрного юмора, чем покорили рязанских любителей КВН. Конечно, не обошлось без квадроберов. Но без них сейчас не проходит ни дня. Ребята пошли дальше и показали встречу квадробера и казака, которые оказались… родственниками! Смело и очень смешно!

Монокоманда «Семь раз» из Тулы высоко держала музыкальную планку и напомнила всем женихам, что, выбирая невесту из Рязани, нужно помнить о том, что нести её придётся, согласно древней традиции, по мосту через Оку. А такое расстояние осилит не каждый. Ну и без магии чисел не обошлось, которые в очередной раз предрекли победу, успех и все другие радости региону 71.

«Мы отыграем» из РГУ им. С.А. Есенина, как и заявлено в их названии, вышли и отыграли. Всё было чётко, по делу и очень смешно. Особенно зрителям запомнились их острые шутки про налоги, инфляцию и дружбу. Ребята, кстати, будущие юристы. Просто знайте, что они не только права ваши защищают, но и посмешить могут.

Драйвово и весело прошла разминка полуфинала. Любители КВН знают: разминка — конкурс непростой, требующий умения импровизировать и находить ответы на самые неожиданные вопросы. В рамках игры квнщикам предложили продолжить несколько фраз. Так у Рязани появился новый туристический слоган:

Приезжайте к нам в Рязань… пожалуйста!

А вот что, на ваш взгляд, самое грустное в реанимации? Когда тебе говорят, что тёща всё-таки выживет или когда в палату заходит супермен? Варианты были разные, но абсолютно все нашли отклик в зале. Кстати, на сцене даже началась небольшая юмористическая баталия между квнщиками за право озвучить свой ответ. Мозговой штурм, наверное, не закончился бы никогда. Но пора было переходить к следующему конкурсу.

И снова непростая задача — сделать авторскую озвучку фильма. И здесь под новым углом мы посмотрели на советский и зарубежный кинематограф. Как оказалось, всё, что снято давно и недавно, отлично ложится на нашу действительность. И это прекрасно взбодрило зал задорным смехом и громкими аплодисментами.

Приятным завершением большого вечера КВН стали музыкальные номера. И здесь, кажется, рязанский зритель увидел всё от игры на ложках до нескольких серий ситкома «Как я встретил вашу маму». А ещё слетал в космос и стал диджеем радиоэфира.

Общий итог игры:

«Ради тех» Политех, Рязань — 8,2

«Собаки Павлова», РязГМУ, Рязань — 10,6

«Мы отыграем», РГУ им. С.А. Есенина, Рязань — 9,2

«DK», Санкт-Петербург — 16,4

«Лазурные драконы», Луховицы — 18,0

«Семь раз», Тульская область — 18.0

В финал вышли команды «DK» из Санкт-Петербурга, «Лазурные драконы» из Луховиц и «Семь раз» из Тульской области. А также зрителей очаровала юная команда «Апчхи!», выступавшая вне конкурсной программы, но которую, по просьбам зрителей, тоже можно будет увидеть в финале. А вообще в финале будет очень много сюрпризов: подарки, выступление смешных команд и много-много юмора.

Финал Официальной Рязанской лиги КВН состоится уже 17 ноября. В этот день зрители станут свидетелями столкновения самых смешных и креативных команд, которые будут бороться за звание чемпионов в финальном баттле.

Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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