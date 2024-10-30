На полках зарубежных магазинов появятся рязанские товары

Рязань следует тенденциям, заданным руководством страны, по продвижению российских брендов на международные рынки. Полки зарубежных магазинов пополнятся рязанскими товарами в самое ближайшее время. Рязанский центр экспорта разработал новый способ позиционирования местных товаров — экспортную витрину Рязанской области.

Представление первой витрины запланировано на конец ноября при поддержке международного фонда Shark Aeli в Ташкенте. Рязанский креатив — первый среди всех регионов поспособствует реализации программы «Сделано в России», которую должны создать и утвердить до конца этого года по поручению Правительства РФ.