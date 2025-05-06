На подлёте к Рязанской области заметили БПЛА

Рязанцев предупредили о возможном прилёте вражеского беспилотника. Сообщение пришло на мобильное приложение МЧС России.

«Экстренная информация РСЧС: Фиксация БПЛА. Время фиксации: 13.09. Место фиксации: Тульская область, Чернский район. Средняя скорость: 150 км/ч. Время подлета к Рязанской области 50 мин».

Через несколько минут пришло ещё одно сообщение:

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«Экстренная информация РСЧС: Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице – зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала «отбой». Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»».