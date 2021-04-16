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Пятница, 16 апреля, 2021
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На почтовые маршруты Рязанской области выйдут 49 новых автомобилей

7info7
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В Рязанской области автопарк Почты России пополнили 14 автомобилей LADA LARGUS, 16 – ГАЗ Соболь, 7 – ГАЗ ЛУИДОР, 8 — Ford Transit, 3 – КАМАЗ, 1 – УАЗ.

Новые автомобили будут задействованы на городских, внутриобластных и магистральных почтовых маршрутах, при перевозке почтовых отправлений, а также выемке письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

Все машины оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, маячком, сиреной и автоматической системой мониторинга транспортных средств, что позволяет оперативно контролировать их использование.

Почта России оказывает услуги населению на всей территории Рязанского региона – это 127 почтовых маршрутов протяженностью более 41 тысячи километров. В год почтовые автомобили проезжают около 4 млн километров по Рязанской области. На сегодняшний день УФПС Рязанской области на 40% обновило автопарк, который насчитывает 123 единицы транспорта

Замена автопарка позволяет сокращать контрольные сроки доставки почтовых отправлений, снижать расходы на горюче-смазочные материалы, техобслуживание и ремонт транспорта, а также повышать безопасность перевозок и создавать комфортные условия труда для водителей.

В ближайшее время автомобили зарегистрируют и поставят на учет в ГИБДД, после чего они выйдут на почтовые маршруты.

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