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Суббота, 15 апреля, 2023
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На площадке перед ТЦ «Кит» в Канищево строят новый торговый объект

На главнуюНовости Рязани
Фото: vk.com/ryazanformat

В микрорайоне Канищево в Рязани появится новый торговый объект, сообщает паблик «Рязанский формат».

Объект строится на площадке перед ТЦ «Кит». Площадь, где раньше ставили большую новогоднюю ёлку, огородили забором. В администрации Рязани сообщили, что она продана в частную собственность.

На заборе появилась табличка, извещающая о завершении строительства в 2024 году. Заказчик работ — частное лицо.

Авторы паблика недоумевают, зачем в этом месте новый торговый объект. Рядом есть ТЦ «Кит», ТЦ «Квартал», плюс расположено много одноэтажных магазинчиков.

— Об архитектурной соразмерности всего этого нагромождения объектов торговли и говорить не приходится, — говорится в посте.

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