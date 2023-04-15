На площадке перед ТЦ «Кит» в Канищево строят новый торговый объект

В микрорайоне Канищево в Рязани появится новый торговый объект, сообщает паблик «Рязанский формат».

Объект строится на площадке перед ТЦ «Кит». Площадь, где раньше ставили большую новогоднюю ёлку, огородили забором. В администрации Рязани сообщили, что она продана в частную собственность.

На заборе появилась табличка, извещающая о завершении строительства в 2024 году. Заказчик работ — частное лицо.

Авторы паблика недоумевают, зачем в этом месте новый торговый объект. Рядом есть ТЦ «Кит», ТЦ «Квартал», плюс расположено много одноэтажных магазинчиков.

— Об архитектурной соразмерности всего этого нагромождения объектов торговли и говорить не приходится, — говорится в посте.