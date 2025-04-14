На открытии нового сезона Рязанской лиги КВН выбрали лучших актёров, лидеров и номера

На сцене Рязанского дворца молодежи 12 апреля развернулось настоящее торжество юмора и находчивости – 16 команд из нашего и приглашённых регионов состязались на открытии нового сезона Официальной Рязанской лиги КВН. Первая игра состояла из одного конкурса – приветствия. Но и тут судейская коллегия определила лучших в восьми номинациях.

Состав жюри был следующим:

председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев;

замглавы администрации Рязани Евгения Власова;

начальник Управления культуры Рязани Надежда Майорова;

руководитель «Русского Радио Рязань» Наталья Баранова;

музыкант Дмитрий Волгин;

директором музея-заповедника Сергея Есенина Вячеслав Журавлев;

капитан команды КВН «Айседора Дункан» Екатерина Фомина;

директор Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов.

Определить победителей предстояло в номинациях: лучшие актриса и актёр, лучшая шутка, лучший номер игры, самая музыкальная команда, лучшее выступление игры, «у руля команды» и «надежда редактора».

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Лучшей актрисой стала участница команды «Длинною в секунду» Университета науки и технологий МИСИС – не последнюю роль сыграли злободневные шутки про цыган и татаро-монголов. В номинации же «Лучший актёр» выиграл Стас из команды РГРТУ, который убедил судей в том, что достоин этой оценки не только юмором, но и продемонстрированным ножом (разумеется, бутафорским).

Лучшую шутку о рекламе небезызвестного сервиса по покупке дешёвых авиабилетов в священнических распевах представила команда «Авиарежим». Номинацию «Лучший номер» забрала команда нашего регионального УМВД «Время первых» – шутки на полицейскую тематику особенно отозвались в зрителях. Самой музыкальной командой стала «Грубо говоря» из Егорьевска – в их номере прекрасно исполненных песен было даже две. «Лучшее выступление» по праву принадлежит «Собакам Павлова» – воспитанникам Медуниверситета, что неизменно шутят на соответствующую тематику. Лучшим капитаном признали Ольгу Софьяникову из РГУ-шной «От души», а вот «Надеждой редактора» стала всё та же команда «Полбатона» из РГРТУ.

Возрастное ограничение: 6+.