На Ореховом озере в Рязани сорвался с тарзанки 11-летний мальчик

Ребёнок 2013 года рождения сорвался с тарзанки в Рязани, сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

ЧП случилось в субботу, 13 июля, на территории Орехового озера.

Пострадавшего в сопровождении матери доставили в детскую ОКБ.