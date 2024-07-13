На Ореховом озере в Рязани сорвался с тарзанки 11-летний мальчик

Ребёнок 2013 года рождения сорвался с тарзанки в Рязани, сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.
ЧП случилось в субботу, 13 июля, на территории Орехового озера.
Пострадавшего в сопровождении матери доставили в детскую ОКБ.
Ребёнок 2013 года рождения сорвался с тарзанки в Рязани, сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.
ЧП случилось в субботу, 13 июля, на территории Орехового озера.
Пострадавшего в сопровождении матери доставили в детскую ОКБ.
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