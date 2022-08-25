На окраине Рязани задержали рецидивиста с наркотическим веществом

Подозреваемого в незаконном обороте «синтетики» задержали в Дягилево.

Внимание наряда Отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области привлёк мужчина, которого покачивало при ходьбе. Увидев патрульных, прохожий попытался скрыться в ближайшем дворе.

Сотрудники полиции остановили странного гражданина. В ходе общения с правоохранителями мужчина сильно волновался. Было установлено, что 40-летний житель Рязани ранее был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Оперативники антинаркотического отдела по Московскому району Рязани, прибывшие на место, в ходе личного досмотра гражданина нашли самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Мужчину препроводили в отдел полиции. Об этом сообщает Управление МВД по Рязанской области.

Как показала экспертиза, в контейнере содержалось синтетическое наркотическое средство весом 0,54 грамма.

По статье о незаконном обороте наркотиков подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 3 лет.