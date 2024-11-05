На НТВ состоялся премьерный выпуск третьего сезона «Шоу Аватар»

В воскресенье, 3 ноября, на НТВ состоялась премьера третьего сезона высокотехнологичного «Шоу Аватар» (16+). Благодаря технологиям захвата движения (Motion Capture) любимые с детства герои сказок, мифов и былин получили новый современный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино, телевидения, спорта и интернета. В первом выпуске звёздное жюри не сумело разгадать ни одного участника, таким образом все 12 героев продолжат своё участие в шоу.

В третьем сезоне судейское кресло заняли Марк Тишман, Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов и Лера Кудрявцева – в первом выпуске к ним присоединилась Мари Краймбрери. А сказочными участниками стали: Сирена, Царевна-лягушка, Шамаханская царица, Жар-Птица, Карабас-Барабас, Страшила, Домовёнок, Серый волк, Кошка Фараона, Дриада, Медуза Горгона и Перун.

По правилам проекта в каждом выпуске аватары разделены на три группы. Так, в первой четвёрке на сцену вышли Страшила, Жар-Птица, Перун и Кошка Фараона. По решению трёх членов жюри из пяти в номинации на выбывание оказался Страшила, исполнивший композицию Муслима Магомаева «Солнцем опьянённый». Номинантом из второй группы стал Серый волк, исполнивший хит Zivert Credo, а Шамаханская царица, Медуза Горгона и Царевна-лягушка автоматически прошли дальше. В третьей четвёрке выступали Домовёнок, Карабас-Барабас, Дриада и Сирена: большинство судей решили, что в номинацию должен отправиться Карабас-Барабас, который в этот вечер исполнил знаменитую композицию «Песня Карабаса» из фильма «Приключения Буратино».

Марк Тишман: «Хочется сказать, что у нас сегодня все аватары настолько разнообразны, настолько не похожи друг на друга, настолько точны в своих мелких деталях, и они оправдывают всю эту красоту своим талантом!»

В финале выпуска у членов жюри было три попытки угадать, кто управляет аватарами сказочных героев, оказавшихся в номинации. Первым звёздные судьи попытались раскрыть Страшилу. Лера Кудрявцева доверилась интуиции и предположила, что им управляет Юрий Титов, с чем согласилось большинство членов жюри, но ошиблось. По правилам проекта, если члены жюри не разгадали первого аватара, у них есть шанс угадать второго, а затем, в случае неудачи, и третьего. После судьи попытались разгадать аватара Серого волка. Марк Тишман выдвинул версию, что им управляет певец Xolidayboy, а остальные судьи проголосовали за солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева, и, к сожалению, вновь ошиблись. В итоге у членов жюри осталась последняя попытка раскрыть кого-то из трёх номинантов. Мари Краймбрери решила, что за Карабасом-Барабасом скрывается Азамат Мусагалиев, а Марк Тишман предположил, что аватаром управляет Павел Прилучный. Остальные судьи отдали свои голоса за Тимура Родригеза. И снова оказались неправы. В итоге все три номинанта первого выпуска прошли дальше, и в следующем выпуске на сцену выйдут все 12 цифровых героев.

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