На новогодние праздники в Рязани запланировано 37 крупных мероприятий

С 20 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Рязани запланировано провести 37 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Хотя традиционные салют и ночной концерт 1 января на этот раз не предусмотрены, праздничная программа обещает быть насыщенной.

Открытие новогодней программы состоится 20 декабря в Лесопарке. Гостей ждет презентация всех грядущих мероприятий и рассказ о праздничном убранстве города.

Лесопарк станет ключевой площадкой с резиденцией Деда Мороза и катком.

Центральный парк культуры и отдыха и площадь перед ДК «Приокский» порадуют посетителей играми и развлечениями на свежем воздухе.

В культурных центрах города пройдут спектакли, концерты и дискотеки.

По дворам Рязани продолжит курсировать мобильная праздничная программа «Дед Мороз в гостях у ТОС», которая давно полюбилась жителям.

При благоприятной погоде в городе будут работать: 26 ледовых площадок, включая каток с искусственным льдом на Лыбедском бульваре; 5 лыжных трасс, что особенно порадует любителей зимних видов спорта.

В разных районах установят 37 новогодних елок.

Предусмотрены дополнительные меры безопасности в период празднований.