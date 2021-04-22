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Четверг, 22 апреля, 2021
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На несогласованной акции в Липецке задержали 11 человек

Елена Лобанова
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В среду, 21 апреля, на несогласованной акции в Липецке задержали 11 человек. Точные данные стали известны лишь на следующий день, передает Gorod48. 

Всех людей задержали в районе Городища. Двое из них несовершеннолетние. 

По данным местных СМИ, около 200 человек прошли от площади Победы по улицам Неделина, Фрунзе, Советской. Затем колонна вышла на Городище. Все это время за митингующими шли сотрудники полиции и Росгвардии.

Задержания начались после того, как несколько участников несогласованной акции достали плакаты. 

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