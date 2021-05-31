На нескольких улицах Рязани отключат электричество

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Два дня из-за опиловки деревьев будут отключать электроэнергию, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

1 июня с 10 до 16 часов света не будет в домах №№4, 12, 14, 31, с 133 по 137 на 3-м Нефтезаводском проезде; доме №9 на улице Нефтезаводской; домах №47, №51 на улице Рязанской; с 1 по 29 на улице 1-й Нагорной, садоводческих товариществах «Строитель-6», «Дружба».

2 июня в тоже время отключат электричество в домах №№4, 12, 14, 31, с 133 по 137 на 3-м Нефтезаводском проезде; доме №9 на улице Нефтезаводской; домах со 2 по 29, №№20, 33, 39, 51 на улице Рязанской; домах с 1 по 6 на улице Хлебной; домах с 1 по 44 на улице 1-я Нагорная. Также отключат свет в садоводческих товариществах «Строитель-6», «Дружба».

Работы производит ООО «Профпартнер».