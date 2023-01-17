На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду

Во вторник, 17 января, на нескольких улицах Рязани отключили холодное водоснабжение.

С 9 до 17 часов холодной воды нет по адресам:

ул. Касимовское шоссе, д. 63 к. 1, д. 65, д. 65 к. 1, д. 67, д. 67а, д. 67 к. 2, д. 69, д. 69 к. 1.

С 8:50 до 17 часов холодную воду отключили по адресам:

ул. Карла Маркса, д. 1/6, д. 3, ул. Магистральная, д. 4 к. 1, д. 5.

С 9:30 до 17 часов холодной воды нет по адресам:

ул. Владимирская, д. с 1 по 43, д. с 12 по 52, д. 32а (библиотека-филиал №8).

С 11 до 17 часов холодного водоснабжения нет по адресам:

ул. Строителей, д. с 13 по 37 (нечётная сторона), д. 15в (Дом престарелых), д. 15г (ООО «Старт»), д. 39, д. 39а.

«Водоканал города Рязани» проводит ремонтные работы на водопроводе.

Ранее сообщалось об отключениях холодной воды 17 января в Дашково-Песочне.