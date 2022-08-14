На Музыкальном Кубке КВН «Поющий Косопуз-2022» в Рязани выступит «Русская дорога»

В пятницу, 26 августа, всех любителей КВН Рязани и окрестностей ждёт настоящая бомба — в Зелёном парке ЦПКиО пройдёт традиционный фестиваль Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН «Поющий Косопуз-2022».

Зрителей ожидает грандиозное открытие сезона, море юмора, возможность увидеть на сцене лучшие команды города, а также выступления команд со всех регионов России. и, конечно, концерт неповторимой команды, чемпиона Высшей лиги КВН 2020 «Русская дорога» из Армавира!

Сюрприз ожидает и команды-участницы фестиваля — они смогут поработать с редактором Первой лиги МС КВН Дмитрием Бушуевым. Дмитрий Бушуев, фото: kvn.ru Дмитрий Бушуев – чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка», финалист Премьер-лиги с командами «25-ая» и «Вятка», обладатель «Малого КиВиНа в Тёмном» в составе команды «Вятка-автомат».

Победитель фестиваля получит Кубок и грант на поездку на Фестиваль КВН в Сочи зимой 2023 года. Получат награды лауреаты различных номинаций, кроме того, ожидается множество призов от партнёров и спонсоров.

Площадка Зеленого театра ЦПКиО в день города Рязани распахнет свои двери 26 августа в 18 часов.

Фестиваль традиционно привлекает большое число зрителей. Можно без преувеличения сказать, что это одно из самых ожидаемых событий конца лета в Рязани.

Только посмотрите, как всё было великолепно в прошлом году!

Перед началом фестиваля на площадке перед Зелёным театром пройдет «Ярмарка ВУЗов», на которой студент проведут презентацию своих учебных заведений.

Число билетов ограничено, спешите купить их заранее!!!

РИА «7 новостей», ставшее информационным партнёром Фестиваля, по традиции разыграет билеты. Следите за информацией на сайте и в наших группа в социальных сетях.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития КВН» и Официальная Рязанская лига МС КВН благодарит правительство Рязанской области, министерство образования и молодежной политики, администрацию города Рязани за активное содействие в организации второго открытого Музыкальный Кубка по КВН «Поющий Косопуз», который станет одной из площадок дня города и посвященный 85-летию создания Рязанской области.