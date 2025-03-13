На Москву обрушится 9-балльный шторм, достанется и Рязани

В пятницу, 14 марта, в Москве ожидается штормовой ветер с порывами до 18–23 м/с. Это соответствует 9-бальному шторму по шкале Бофорта, написал в телеграм-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Синоптик предупреждает о возможных повреждениях крыш, падении деревьев и сложностях с передвижением.

К середине дня в столице вновь пройдут дожди, а температура поднимется до +11…+14 градусов. Это может стать новым рекордом для середины марта.

Реклама

Штормовой фронт затронет не только Москву, но и большую часть Центральной России — от Верхневолжья до Черноземья. В эту зону попадают Рязань и Рязанская область.

Ветер начнет стихать к выходным, но вслед за этим резко похолодает. На дорогах ожидается гололедица.

Граждан призывают соблюдать осторожность: не парковать автомобили под деревьями, не укрываться возле шатких конструкций и избегать длительного пребывания на улице.