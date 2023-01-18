На Московском шоссе после замены детекторов увеличилась пропускная способность

После замены неисправных транспортных детекторов на участке Московского шоссе в Рязани пропускная способность дороги увеличилась в среднем на 398 единиц в час. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

В декабре 2022 года руководитель ведомства Павел Супрун провел рабочее совещание с сотрудниками Центра организации дорожного движения.

По итогам совещания на участке Московского шоссе (от М-5 «Урал» до пересечения с улицей Коломенская) были заменены неисправные детекторы транспортных потоков, установлены современные контроллеры.