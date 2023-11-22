На МКАД автомобиль протаранил машины, стоявшие после ДТП

На внутренней стороне 55-го км МКАД (после развязки с Можайским шоссе) 38-летний водитель автомобиля «Хонда» совершил столкновение с автомобилем, остановившимся из-за ранее произошедшего ДТП еще с одним транспортным средством.

В результате дорожной аварии пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель автомобиля «Хонда».

Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Об этом сообщила прокуратура Москвы.