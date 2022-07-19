На Михайловском шоссе в ДТП пострадал один человек.

Дорожная авария произошла 18 июля около 14:30 возле дома №1 по Михайловскому шоссе. Предварительные данные сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

44-летний житель Рязани за рулём Ford Focus при повороте налево столкнулся с Renault Logan, который двигался навстречу. За рулём Renault находился 47-летний рязанец, который пострадали при столкновении. Ему оказали медпомощь.

По факту инцидента ведётся проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.