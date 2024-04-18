Утром в четверг, 18 апреля, на Михайловском шоссе Рязани образовалась большая пробка. Об этом сообщает группа «АвтоБлог Рязань».

По словам автора поста, «Михайловское шоссе стоит».

Причина образования затора на дороге неизвестна.