Утром в четверг, 18 апреля, на Михайловском шоссе Рязани образовалась большая пробка. Об этом сообщает группа «АвтоБлог Рязань».
По словам автора поста, «Михайловское шоссе стоит».
Причина образования затора на дороге неизвестна.
Утром в четверг, 18 апреля, на Михайловском шоссе Рязани образовалась большая пробка. Об этом сообщает группа «АвтоБлог Рязань».
По словам автора поста, «Михайловское шоссе стоит».
Причина образования затора на дороге неизвестна.
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