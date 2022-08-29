Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

На месте горевшей свалки в СНТ «Нефтяник» в Рязани усилят патрулирование территории

Фото с сайта Администрации Рязани

Полицейские усилят патрулирование в СНТ «Нефтяник», чтобы не допустить повторного возгорания.

26 августа в СНТ прошла рабочая встреча с участием председателя Рязанской городской думы Татьяны Панфиловой, представителей областного управления МВД, городской мэрии, ГУ МЧС по Рязанской области и собственников земельных участков.

Сейчас возгорание на несанкционированной свалке вблизи СНТ потушено, идёт интенсивный пролив участка. В ближайшие дни место возгорания засыплют грунтом. Об этом сообщает мэрия Рязани.

Городская администрация активизирует работу по привлечению к ответственности нарушителей. Все ответственные структуры рязанской мэрии осуществляют непрерывный контроль за обстановкой в районе СНТ «Нефтяник».

На месте горевшей свалки в СНТ «Нефтяник» в Рязани усилят патрулирование территории
На месте горевшей свалки в СНТ «Нефтяник» в Рязани усилят патрулирование территории
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