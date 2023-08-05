На Меловой горе в Белгороде подняли огромное знамя Победы

Рано утром 5 августа на Меловой горе в Белгороде подняли шестиметровое знамя Победы, пишет портал «Бел.Ру».

Это событие приурочено к 80-й годовщине освобождения города от фашистов во время Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие ветераны, офицеры и рядовые белгородцы.

Как отметил председатель Совета ветеранов войны Владимир Кольцов, 5 августа 1943 года на вершине Меловой горы водрузили красную наволочку, чтобы обозначить передвижение Красной армии. С этой точки началось освобождение Белгорода.