На Масленице в ТРЦ «Марко Молл» съели 16 кг блинов и выпили 210 литров чая

В ТРЦ «Марко Молл» в Рязани отметили Масленицу, собрав более 13 тыс. посетителей. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

В рамках празднования было съедено 16 кг блинов, выпито 210 литров чая из самовара. Атмосферу праздника дополнили ростовые куклы и ходулисты, музыкальное сопровождение обеспечили творческие коллективы с живой музыкой.

1 марта ТРЦ «Марко Молл» подготовил программу развлечений для всей семьи, которые включали традиционные русские масленичные забавы, адаптированные на современный лад: метание валенок, боулинг с матрешками, масленичный дартс.

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Для творческих гостей также прошли праздничные мастер-классы.