На Лыбедском мосту сохранили прежние декоративные элементы

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Литые чугунные решётки с пятиконечными звёздами и растительным орнаментом сохранят при реконструкции Лыбедского моста. Об этом 30 июня в своих соцсетях сообщил глава регионального Минтранса Вадим Решетник.

Перед началом реконструкции рязанцы попросили не уничтожать декоративные элементы. Они изготовлены в конце 40-х годов XX века на заводе в селе Истье Старожиловского района. Решётки имеют историческую и культурную ценность.

По условиям контракта было создано и уже готовится к монтажу новое ограждение, в точности повторяющее декор старых секций. Последним место тоже нашлось: специально для этого доработали проект реконструкции моста, — сказал министр транспорта.

Чугунные решётки очистили и покрасили. Сейчас их устанавливают на ограждениях лестничных сходов.