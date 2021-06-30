На Лыбедском мосту сохранили прежние декоративные элементы

Литые чугунные решётки с пятиконечными звёздами и растительным орнаментом сохранят при реконструкции Лыбедского моста. Об этом 30 июня в своих соцсетях сообщил глава регионального Минтранса Вадим Решетник.
Перед началом реконструкции рязанцы попросили не уничтожать декоративные элементы. Они изготовлены в конце 40-х годов XX века на заводе в селе Истье Старожиловского района. Решётки имеют историческую и культурную ценность.
Чугунные решётки очистили и покрасили. Сейчас их устанавливают на ограждениях лестничных сходов.