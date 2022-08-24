На Лыбедском бульваре начал работу мультимедийный комплекс, освещающий работу V Международного Форума древних городов

С 24 по 27 августа в Рязани в пятый раз пройдёт Международный Форум древних городов.

24 августа в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького начались научные мероприятия форума.

На Лыбедском бульваре уже работает Мультимедийный комплекс, где можно будет увидеть лучшие короткометражные фильмы и фото Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить»,

В21.30 на сцене мультимедийного комплекса состоится премьера спектакля по мотивам произведений Н.С. Лескова «Житие одной бабы» — режиссёр-постановщик Урсула Макарова.

В спектакле будут использованы традиционные народные костюмы Рязанской и Тамбовской губернии, а также показаны фрагменты обрядов ремесленного процесса и фольклорные элементы.