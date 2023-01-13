На личном приёме у Елены Сорокиной рязанцы поднимали вопросы ЖКХ, парковки и получения жилья

Вопросы ЖКХ, парковки и получения жилья рассмотрели на личном приёме у Елены Сорокиной.

13 января на личном приёме мэра Рязани жители дома по улице Либкнехта попросили перенести капремонт кровли на более ранний срок из-за её протекания. Как сообщили в управляющей компании ООО «ЖЭУ–21», осенью был проведён частичный ремонт крыши, однако ситуация кардинально не изменилась. Чтобы перенести сроки капремонта, жителям нужно получить заключение Госжилинспекции. Управление энергетики и ЖКХ готово оказать необходимую помощь.

Жительница дома на улице Соборной пожаловалась на стихийную парковку под окнами. Елена Сорокина отметила, что проход для всех жителей, в том числе маломобильных, не должен быть затруднён. Пока решение временное — в виде ограничителей.

Житель улицы Полевой также обратил внимание на парковку на зелёной зоне. По словам градоначальника, контрольное управление с апреля по ноябрь составлено около 3700 протоколов за парковку на зелёной зоне в городе, однако пока добрались не до каждой территории.

Также Елена Сорокина пообещала рязанке помочь в восстановлении в очереди на получение жилья. Без решения суда в данном случае не обойтись, – сообщила глава города.