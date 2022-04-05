На ленте калужского мусорного завода нашли тело новорожденного мальчика

В конце марта 2022 года в Калуге сотрудники мусорного завода обнаружили на конвейерной ленте труп новорожденного мальчика, сообщает региональный следственный комитет.
По факту случившегося следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка.
Сейчас следователи собирают сведения о женщинах, находившихся в состоянии беременности, которая прекратилась в марте 2022 года, но данные о наличии ребенка отсутствуют.
Проводят также судебно-медицинская и генетическая экспертизы.