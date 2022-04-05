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Вторник, 5 апреля, 2022

На ленте калужского мусорного завода нашли тело новорожденного мальчика

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На ленте калужского мусорного завода нашли тело новорожденного мальчика

Александр Ильин

В конце марта 2022 года в Калуге сотрудники мусорного завода обнаружили на конвейерной ленте труп новорожденного мальчика, сообщает региональный следственный комитет. 

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По факту случившегося следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка. 

Сейчас следователи собирают сведения о женщинах, находившихся в состоянии беременности, которая прекратилась в марте 2022 года, но данные о наличии ребенка отсутствуют.

Проводят также судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

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