На ленте калужского мусорного завода нашли тело новорожденного мальчика

В конце марта 2022 года в Калуге сотрудники мусорного завода обнаружили на конвейерной ленте труп новорожденного мальчика, сообщает региональный следственный комитет.

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По факту случившегося следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка.

Сейчас следователи собирают сведения о женщинах, находившихся в состоянии беременности, которая прекратилась в марте 2022 года, но данные о наличии ребенка отсутствуют.

Проводят также судебно-медицинская и генетическая экспертизы.