На Куйбышевском шоссе в Рязани планируют построить поликлинику

В Рязанской городской думе 24 октября обсудили проект строительства здания поликлиники в районе дома 9 по Куйбышевскому шоссе. На участке площадью около 2,6 тысяч квадратных метров можно разместить учреждение здравоохранения, рассчитанное на 250 посещений в смену.

В заседании рабочей группы участвовали глава муниципального образования Татьяна Панфилова, первый замглавы Лариса Максимова, и.о. Замглавы администрации Олег Федин и представители структурных подразделений городской администрации и минздрава региона.

Появление нового здания позволит снизить нагрузку на поликлинику, которая уже есть в этом микрорайоне, и повысить доступность медпомощи для граждан.

Татьяна Панфилова: «Развитие городской среды требует комплексного подхода. Наша задача – обеспечить жителей всем необходимым для комфортного проживания»

В ближайшее время пройдёт встреча с представителем строительной компании, работающей в этом районе. Обсудят планировку территории, в частности размещение подъездных путей.

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