На концерте «Ленинграда» в «Лужниках» два человека упали с высоты

На концерте «Ленинграда» в Лужниках с трибуны упали два зрителя, женщина скончалась в медицинском учреждении. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Пьяный мужчина упал с балкона на нижний ярус. Пролетев порядка 10 метров, зритель получил травму головы. Мужчину госпитализировали.

42-летняя женщина упала с с высоты на трибуне Д. Причиной падения стало резкое ухудшение состояния зрительницы — женщине стало плохо.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Причина смерти — остановка сердца.

Правоохранители проводят проверку, выясняя, как организовывалась безопасность на концерте, насколько жёстким был пропускной режим.