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«На колено!». Алексей Чумаков обратился с неожиданной просьбой к участнику шоу «Ярче звёзд»

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Алексей Самохин
Новости кино и телевидения

В субботу в 21:00 на ТНТ выйдет второй выпуск нового сезона музыкального шоу перевоплощений «Ярче звезд» (16+), где талантливые люди перевоплощаются в своих кумиров. Члены жюри – Марина Кравец, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков — будут выбирать лучшего участника, который получит шанс выиграть 5 миллионов рублей в финале сезона.

В новом выпуске на сцену выйдут четыре тройки участников. Их задача — точно перевоплотиться в образы популярных артистов: поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, легендарной Мадонны, испанского певца Энрике Иглесиаса и неподражаемой певицы Алсу.

Перед членами жюри встанет непростая задача — выбрать из каждой тройки того, кто наиболее точно передаст манеру исполнения своего кумира. Так, Алексею Чумакову будет трудно определить лучшего участника в образе Энрике Иглесиаса. Он с энтузиазмом подойдёт к проверке вокальных данных артистов и даст одному из них дополнительный шанс показать точную манеру исполнения необычным способом.

«На колено! Не передо мной, а я в целом про эту историю. Да не стесняйся ты!», — крикнет Чумаков одному из участников.

«Лёша, если это работает у тебя дома, то это не работает на этой сцене», — прокомментирует Тимур Родригез просьбу Чумакова.

«На колено!». Алексей Чумаков обратился с неожиданной просьбой к участнику шоу «Ярче звёзд»
«На колено!». Алексей Чумаков обратился с неожиданной просьбой к участнику шоу «Ярче звёзд»
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