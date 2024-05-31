На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»

В Рязани на Касимовском шоссе 31 мая перевернулась «ГАЗель». Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Всё случилось около остановки «Мясокомбинат». Автомобиль перевернулся и оборвал провода.
Подробности случившегося уточняются.
В Рязани на Касимовском шоссе 31 мая перевернулась «ГАЗель». Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Всё случилось около остановки «Мясокомбинат». Автомобиль перевернулся и оборвал провода.
Подробности случившегося уточняются.
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