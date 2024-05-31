На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»

В Рязани на Касимовском шоссе 31 мая перевернулась «ГАЗель». Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Всё случилось около остановки «Мясокомбинат». Автомобиль перевернулся и оборвал провода.

Подробности случившегося уточняются.