Пятница, 31 мая, 2024

На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани на Касимовском шоссе 31 мая перевернулась «ГАЗель». Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Всё случилось около остановки «Мясокомбинат». Автомобиль перевернулся и оборвал провода.

Подробности случившегося уточняются.

На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»
На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»
На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»
На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»

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