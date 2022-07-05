На капремонт поликлиники №11 в Рязани объявили тендер.
Тендер на капитальный ремонт поликлиники городской клинической больницы №11 на улице Новосёлов на портале Госзакупок объявлен тендер. Стоимость контракта составляет 24,3 млн рублей. Информация об этом появилась в группе «Рязань» ВКонтакте.
В техническом задании перечислены необходимые работы, которые предстоит провести:
устройство новой конструкции отмостки и пешеходной дорожки,
утепление наружных стен с устройством вентилируемого фасада с облицовкой панелями,
установка охранного телевидения.