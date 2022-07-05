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Вторник, 5 июля, 2022

На капремонт поликлиники №11 в Рязани объявили тендер

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Татьяна Проводина

На капремонт поликлиники №11 в Рязани объявили тендер

Фото из группы Рязань ВКонтакте

На капремонт поликлиники №11 в Рязани объявили тендер.

Тендер на капитальный ремонт поликлиники городской клинической больницы №11 на улице Новосёлов на портале Госзакупок объявлен тендер. Стоимость контракта составляет 24,3 млн рублей. Информация об этом появилась в группе «Рязань» ВКонтакте.

В техническом задании перечислены необходимые работы, которые предстоит провести:

устройство новой конструкции отмостки и пешеходной дорожки,

утепление наружных стен с устройством вентилируемого фасада с облицовкой панелями,

установка охранного телевидения.

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