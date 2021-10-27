На Камчатке 3 приезжих подозреваются в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида

В следственном комитете Камчатского края начали проверку по заявлению местной жительницы о групповом изнасиловании её 17-летней дочери с ограниченными возможностями. Об этом сообщает «АиФ Камчатка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 3 гражданина Узбекистана, находясь в лесном массиве возле улицы Автомобилистов, в период с 5 по 6 октября надругались над 17-летней девушкой.

Уточняется, что пострадавшая учится в 8 классе в школе для детей с ограниченными возможностями. Она состоит на учёте по делам несовершеннолетних и наблюдается у психиатра.

В настоящий момент следователи проводят проверку, обвинение мужчинам ещё не предъявлено. Как сообщает «АиФ Камчатка», матери девушки предлагали деньги представители узбекской общины, чтобы прекратить дело. Они обещали депортировать мигрантов на родину.