На каком основании можно лишиться водительских прав?

Экзамены на получение водительских прав с каждым годом становятся строже. Однако счастливые обладатели заветного документа могут остаться без него по множеству причин. Только за первые шесть месяцев прошлого года российские суды лишили удостоверений около 150 тысяч водителей.

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Наверняка, не все эти решения были бесспорными. О том, на каких основаниях у граждан нашей страны могут отобрать права, и к кому обращаться, если вы не согласны с позицией правоохранительных органов, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Наказания за автогрехи

Существует несколько серьёзных нарушений правил дорожного движения, за которые по постановлению суда нарушителя могут лишить водительских прав.

Самое мягкое наказание — лишение прав сроком от одного до трёх месяцев. На такие санкции нарваться сложнее всего, так как они предусмотрены за весьма редкие нарушения:

езда без номеров либо с поддельными номерными знаками или скрытие номеров;

отказ уступить автомобилю с включенными спецсигналами; ( «скорая помощь», реанимация, полиция),

неоднократное управление транспортным средством, не состоящим на учёте в ГИБДД.

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На полгода могут лишить прав за более серьёзные провинности , многие из которых создают аварийные ситуации и угрозу для жизни участников дорожного движения.

К подобным нарушениям относятся:

нарушение правил пересечения железнодорожного переезда. Речь идет об игнорировании светофора или звуковых сигналов на железнодорожном переезде, а также об остановке на рельсах

езда по встречной полосе. В этом случае первое нарушение обойдется в 5000 рублей, второе — лишением прав на 6 месяцев.

езда по односторонней дороге против движения;

два проезда на «красный свет»; ( первый грозит штрафом в 1000 рублей)

превышение скорости на более чем 60 километров в час .

Лишение прав за превышение будет законным в том случае, если постановление выписал сотрудник инспекции, стационарная камера контроля может лишь оштрафовать на 5 тысяч рублей.

Проступки с последующими санкциями

За самые серьёзные нарушения, которые могут быть квалифицированы, как игнорирование уголовного кодекса предусмотрено лишение прав на срок от одного года до двух лет.

Среди таких прегрешений:

вождение с удостоверением, действие которого приостановлено судебными приставами;

незаконная установка спецсигналов;

покидание места ДТП;

причинение легкого или тяжёлого вреда здоровью человека;

вождение в состоянии опьянения;

передача управления пьяному водителю;

отказ от медицинского освидетельствования.

Отметим, что за недействующие права накажут сроком на год, за спецсигналы или оклейку автомобиля «под служебный» на полтора года. Также на 18 месяцев предусмотрено лишение водительских прав за оставление места аварии без уважительной причины.

За легкий вред здоровью человека в ДТП лишение прав до 1,5 лет, за тяжкий – до двух лет. За пьяную езду и за передачу управления пьяному человеку – от полутора до двух лет. Кроме того, лишить прав могут за долги по алиментам или длительную неуплату и накопление большой суммы штрафов ГИБДД.

Сомнительные гарантии

Водительских прав может лишить только суд. Исключение — если водительские права приостанавливают за долги: этим занимаются приставы. Сотрудники ДПС— они же сотрудники ГИБДД — вправе только отстранить от управления автомобилем, например если водитель пьян.

В кодексе об административных правонарушениях есть перечень ситуаций, в которых водителя могут отстранить от управления автомобилем. Помимо опьянения это, например:

вождение без необходимых документов;

управление автомобилем с неисправными тормозами;

вождение без прав или после их лишения.

В любом случае права остаются на руках у водителя до вынесения судебного постановления. Забирать водительское удостоверение инспекторы не имеют права.

Зачастую по делам о лишении водительских прав работают автоюристы, которые берут с клиентов деньги в проигрышной ситуации: когда нет смысла что-либо доказывать и оспаривать.

Главное отличие юриста от мошенника — отсутствие строгих гарантий. Решение по делу выносит судья, а не юрист. Юрист только готовит правовую позицию и обосновывает ее в суде с помощью собранных доказательств. Примет ли судья эту позицию, не знает никто.