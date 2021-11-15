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Понедельник, 15 ноября, 2021
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На ярмарках выходного дня рязанцы купили 9 тонн мяса

7info7

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В субботу, 13 ноября, в Рязани прошли очередные ярмарки выходного дня. Свои продукцию представили 176 рязанских производителей, сообщает сайт регионального правительства.

Рязанцы купили 9 т мяса и мясных изделий, 7,3 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба, 2,4 т рыбы, 13 т картофела, 5 т овощей, 6,4 т яблок и груш. Также реализовано 0,5 т мёда и других продуктов пчеловодства.

Средние цены на ярмарках выходного дня на 3-45% ниже средних потребительских цен на продукты питания в Рязани, — говорится в сообщении.

Отметим, что очередные ярмарки выходного дня пройдёт в Рязани 20 ноября. Торговля будет осуществляться на следующих площадках:

  • у Центрального рынка,
  • перед ЦНТИ,
  • перед КДЦ «Октябрь»,
  • перед ТЦ «Кит».

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