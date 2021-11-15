На ярмарках выходного дня рязанцы купили 9 тонн мяса

В субботу, 13 ноября, в Рязани прошли очередные ярмарки выходного дня. Свои продукцию представили 176 рязанских производителей, сообщает сайт регионального правительства.
Рязанцы купили 9 т мяса и мясных изделий, 7,3 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба, 2,4 т рыбы, 13 т картофела, 5 т овощей, 6,4 т яблок и груш. Также реализовано 0,5 т мёда и других продуктов пчеловодства.
Отметим, что очередные ярмарки выходного дня пройдёт в Рязани 20 ноября. Торговля будет осуществляться на следующих площадках:
- у Центрального рынка,
- перед ЦНТИ,
- перед КДЦ «Октябрь»,
- перед ТЦ «Кит».
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