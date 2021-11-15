На ярмарках выходного дня рязанцы купили 9 тонн мяса

В субботу, 13 ноября, в Рязани прошли очередные ярмарки выходного дня. Свои продукцию представили 176 рязанских производителей, сообщает сайт регионального правительства.

Рязанцы купили 9 т мяса и мясных изделий, 7,3 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба, 2,4 т рыбы, 13 т картофела, 5 т овощей, 6,4 т яблок и груш. Также реализовано 0,5 т мёда и других продуктов пчеловодства.

Средние цены на ярмарках выходного дня на 3-45% ниже средних потребительских цен на продукты питания в Рязани, — говорится в сообщении.

Отметим, что очередные ярмарки выходного дня пройдёт в Рязани 20 ноября. Торговля будет осуществляться на следующих площадках:

у Центрального рынка,

перед ЦНТИ,

перед КДЦ «Октябрь»,

перед ТЦ «Кит».

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]