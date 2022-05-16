На ярмарках выходного дня рязанцы купили 6 тонн хлеба

В Рязани продолжают работу ярмарки выходного дня. 14 мая ярмарочную торговлю осуществляли 166 рязанских производителей на 260 местах. Это фермеры и предприниматели, а также граждане, имеющие подсобные хозяйства.

Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. Рязанцы купили 9,2 т мяса и мясных полуфабрикатов, 7 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба, 0,1 т рыбы, 1,5 т картофеля, 2,7 т овощей, 2 т яблок и груш, 0,4 т продуктов пчеловодства и мёда.

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Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 21 мая. Торговля будет осуществляться перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ», а также на улице Дзержинского (площадка УРТ).