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Четверг, 10 февраля, 2022

На глазах медиков умер найденный в поле 18-летний воронежец

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На глазах медиков умер найденный в поле 18-летний воронежец

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Представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали о смерти 18-летнего воронежца Дмитрия Г. на глазах медиков, пишут Вести Воронеж.

Сообщается, что молодой человек пропал без вести 8 февраля. Он шел домой от родных из села Лискинское в сторону Нижнего Икорца. Вскоре юноша перестал выходить на связь.

По предварительной версии, воронежец решил срезать путь, но заблудился в поле. Накануне там его нашли в тяжелом состоянии спасатели.

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Вероятно, причиной его смерти стало переохлаждение.

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