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Суббота, 31 июля, 2021
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В Костроме закроют выезд на улицу Советскую с бульвара Петрковского

Елена Лобанова
В Костроме закроют выезд на улицу Советскую с бульвара Петрковского
Фото пресс-службы администрации Костромы
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В Костроме на пересечении улицы Советской и бульвара Петрковский начали менять схему движения. Это делается для более безопасного проезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В рамках проекта планируют закрыть выезд на Советскую с бульвара Петрковский. Там планируют сделать тротуары и парковку. Новые выезд на улицу организуют в районе перекрестка с Лазаревским проездом. 

Из-за реконструкции движение организуют на перекрестке «улица Советская — проезд Лазаревский — бульвар Петрковский». Там установят светофоры и переходы. 

По словам властей, новая схема позволит увеличить пропускную способность на данном участке дороги, организовать на Лазаревском проезде двустороннее движение и разгрузить улицу Советскую.   

Все работы планируют завершить до конца года.

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