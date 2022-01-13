На Гайдаровском форуме рязанский губернатор выступил спикером в сессии «Есть ли жизнь на госслужбе?»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принимает участие в Гайдаровском форуме «Россия и мир: приоритеты». 13 января он выступил в качестве спикера в сессии «Есть ли жизнь на госслужбе?».

Глава региона ответил на ряд вопросов. Говоря о мотивации госслужащих и укреплении кадровой составляющей органов власти, он отметил, что образ госслужащего как человека системы изменился:

– Власть – это служение. Служение людям, – сказал Любимов. – Госслужащий – это профессионализм, отзывчивость, сервисность, своевременность, а также возможности, которые он использует.

По его словам, важна система материальной и нематериальной мотивации, в том числе стимулы для того, чтобы госслужащие могли применять креативность, быть эффективными и комфортно преодолевать профессиональное выгорание. Помощь в этом должны оказывать руководство и цифровые сервисы.

– Тщательный отбор претендентов, профессиональное обучение и создание условий для максимального раскрытия потенциальных задатков госслужащих. Мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Регион участвует в конкурсе РАНХиГС, мы развиваем систему социальных лифтов, запускаем свой Центр корпоративного обучения, – отметил губернатор.

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В качестве действенного механизма Любимов привёл в пример командную работу. Задачи повышения компетенций госслужащих и необходимости работы в системе обратной связи с жителями решаются в Рязанской области за счёт цифровой трансформации.

Отметим, что в дискуссии в рамках данной сессии Гайдаровского форума участвовали заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, замдиректора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Андрей Сороко, директор Центра современных коммуникаций Высшей школы госуправления РАНХиГС Лариса Катышева.

От Рязанской области в мероприятиях форума также принимает участие министр промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.