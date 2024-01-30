На форуме-выставке «Россия» состоялась торжественная церемония открытия Съезда Движения Первых

На территории ВДНХ в павильоне №57 состоялось торжественное открытие Съезда «Движения Первых». Рязанскую область представляют 13 человек, среди которых участники школьного, студенческого, педагогического и родительского сообществ. Возглавляет делегацию председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области Татьяна Косачева.

Первые не только приняли участие в торжественном параде участников Съезда из 89 регионов России, но и подвели итоги Года педагога и наставника, который с успехом прошел в 2023 году.

Для того, чтобы попасть на Съезд, делегаты прошли поэтапный отбор через первичные и местные конференции Движения, итоговый список делегатов был утверждён 19 декабря на Региональной Конференции Движения Первых Рязанской области.

Съезд – высший руководящий орган Движения Первых. В нем принимают участие активисты разных возрастов, которые вместе со взрослыми решают актуальные вопросы организации, определяют будущие направления работы. Специальной программой съезда поделился Председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

«Съезд Движения Первых собрал 3000 участников из всех регионов России. Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в Движении и сформируем федеральный Совет Первых. Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет. Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт Движение Первых, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь», — сказал Григорий Гуров.

Напомним, Второй съезд Движения Первых проходит на территории Международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Участники специальной программы – более трех тысячи человек из всех регионов страны. Съезд стал пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников и объединил более трех тысяч человек из 89 регионов России. Основные задачи съезда – определить приоритетные направления развития Движения, сформировать федеральный Совет Первых, а также выразить благодарность участникам и партнерам за вклад в развитие Движения.