На финале КВН в Рязани признавались в любви и определяли лучшего из лучших

Во вторник, 21 декабря, состоялся финал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Как всегда атмосфера радости, дружбы, ярких шуток и смеха наполнила зал Рязанского дворца молодёжи. А по-другому не могло и быть, ведь за победу боролись уже полюбившиеся по прошлым играм команды:

«Армия прекрасных половин» (АПУ ФСИН);

«Третье дыхание» (Ногинский городской округ);

«За проезд передаём» (РГУ имени С. А. Есенина);

семейная сборная «Одна сатана»;

женская сборная из Санкт-Петербурга «Ещё».

В первом, традиционном конкурсе «Приветствие» квнщики смогли удивить зал своими шутками и зарядить позитивными эмоциями на предстоящую игру. Команды-гости лиги из других городов поделились впечатлениями от знакомства с Рязанью:

Друзья, мы приехали в Рязань, заселились в отель и первое, что увидели – это как иностранец ругался на ресепшне с проститутками. Никита пытался поговорить с иностранцем на английском, а Маша сразу нашла с путанами общий язык. Мораль: каждый видит в Рязани что-то своё. («Третье дыхание»).

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Ну и, конечно же, не обошлось без актуальных трендов:

— Вы вообще кто? Устроили тут «Игру в кальмара».

— В смысле?

— Ну ты же кальмар.

— Почему?

— С пивком потянешь. («Ещё»).

Следующий конкурс – «Ситуация». В нём участники финальной игры смогли проявить свою смекалку. Затем зрителей своим многогранным талантом они радовали в «Музкальном задании».

Радостные возгласы, аплодисменты, смех и радость… Всё это украсило финал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Дошло даже до признаний в любви и предложения руки и сердца!

Итоги финальной игры:

семейная сборная «Одна сатана» (12,8 б.);

«Третье дыхание» (13,1 б.);

«Армия прекрасных половин» (14 б.) 3 место;

«За проезд передаём» (14,3 б.) 2 место;

«Ещё» (14,5 б.) 1 место.

Денежные гранты на поездку на фестиваль КВН в Сочи поделили между собой «Армия прекрасных половин» (30 тысяч рублей), «За проезд передаём» (30 тысяч рублей), «Одна сатана» (10 тысяч рублей).