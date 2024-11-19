На финале КВН в Рязани читали стихи, перевоспитывали квадроберов и обесточили дворец молодёжи

17 ноября на сцене Рязанского дворца молодёжи аж два торжества юмора и остроумия отгремели благодаря талантливым квнщикам нашего и соседних регионов – состоялись Финал и Кубок Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН. На которые, судя по количеству людей в зале, пришли посмотреть абсолютно все ценители искромётных шуток в городе! Масштабное завершение сезона Лиги прошло при полной посадке, в зале присутствовали школьники и студенты, взрослые и дети, в общем все любители замечательной игры. Бесплатные пригласительные благодаря поддержке партнёров Лиги и стараниям организаторов, достались всем желающим.

В день завершения сезона Официальной Рязанской Лиги зал стал большой дружной командой… Смех, любовь к КВН и готовность поддержать участников на сцене переполняли зал РДМ. Всё-таки КВН — это про сплочённость, единение и команду. Доказали это и сами квнщики, которые вышли на сцену. Команд-участниц на этот раз было девять: три команды выступили в Финале, четыре поборолись за Кубок. Плюс — гостей порадовали два внеконкурсных молодёжных выступления.

С них и начнём погружение в магию вечера. Прекрасная ведущая в лице известной четвертьфиналистки Высшей лиги Дарьи Чепасовой представила залу команду регионального отделения «Движения первых». Совсем юные ребята рассмешили гостей, когда пожаловались на недостаток участников из-за огромного количества кружков и секций в их расписании. Не обошлось без благодарности Сергею Прошину, директору РДМ, за то, что «поддерживает и нагружает молодые таланты». Впрочем, в последний момент участница с кокошником на голове и коньками на шее всё же выбежала на сцену со словами:

– У меня пять минут между кружками, я с вами!

Также начинающие квнщики не поскупились и на уже вполне взрослый, даже злободневный юмор в миниатюрах, пародируя Солотчинский мост (с помощью позы «мостик»), шутя про «расценки» и «промокоды» на списывание домашней работы, выборы в США и стремление каждого первого школьника стать блогером.

Затем на сцене появляется команда «Апчхи!» – сборная школы №6 с углубленным изучением французского. Для этих ребят «картавость — преимущество, а не дефект». Что тут сказать, зал привёл в умилённый восторг маленький мальчик, решивший по всем канонам «поухаживать» за ведущей Дарьей, а затем его папа (по совместительству «директор школы, а ещё учитель физкультуры, а ещё учитель математики»), который, извинившись за сына, тут же занялся тем же.

Что ж, гости на сцене и в зале разогрелись перед основным действом, пора начинать! На сей раз квнщикам, чтобы побороться за первое место, предстояло пройти четыре испытания – сыграть приветствие и разминку, представить озвучку и знакомый сюжет.

Оценивало их старания компетентное жюри в лице:

– Руководитель аппарата администрации Рязани Евгении Власовой;

– Директора Рязанской лиги КВН Алексея Жеглова;

– Руководителя комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталия Косачёва;

– Руководителя «Русского Радио» в Рязани Натальи Барановой;

– Блистательной квнщицы Ольги Фидрик.

В своих «приветствиях» команды явно не собирались щадить зрителей, обрушивая на них, не побоимся этого выражения, ударную волну юмора. Первыми выступали «Собаки Павлова» из РязГМУ. Ими досконально были разобраны профессии регистратора, которого можно отнести к квадроберам. Правда, бабушки в очереди по привычки называют их «псинами». Ещё нам показали стоматолога из Кыргызстана, где у детей «зубы не молочные, а кумысные», и гинеколога из Караганды, которому задали всем известный каверзный вопрос:

– Ты где? – На родине…

Монокоманда из Тулы «Семь раз» на пару с голосовым помощником вновь рассмешила зал весомой долей математического юмора, где всё сводилось к заветной цифре 71, а также недвусмысленными намёками на то, что все члены жюри связаны с РГУ им. Есенина, в то время как своего участия в Кубке ожидали аж три команды оттуда. Совпадение? Не думаем… Но полностью понимаем.

Следом же «Лазурные драконы», прилетевшие к нам из Луховиц, устроили настоящее шоу на сцене РДМ, перед этим успев пошутить про надежды студентов РГУ на несменяемость ректора в ближайшем будущем, нелепые покупки с Вайлдберриз и всё никак не дающих покоя общественности квадроберов. Так что за шоу? Когда с миниатюрами было покончено, и команда вышла для завершающего слова, все участники отреклись от своего капитана (которого нам очень жаль, ибо к нему на КВН приехали жена и тёща…). После его трогательного обращения световик отключил свет. Звукач «обрубил» звук… Впрочем, как оказалось, это было прикрытием для попытки украсть Кубок, которая, в свою очередь, оказалась шуткой, ибо коллектив настроился на честную победу!

Хэдлайнерами «разминки» оказались «Собаки Павлова», у которых нашелся достойный ответ на каждую заготовку:

– Не имей сто рублей, а отдай их на храм;

– Для россиян «КБ» – это не аббревиатура, а смысл жизни!

– Как попасть в ФК «Рязань»? – Просто прийти…

«Озвучка» – самое необычное задание Финала, так как в нём командам предстояло написать остроумный текст к немым фрагментам из фильмов. Участник из «Семи раз» затронул острую тему распределения бюджета в правительстве Рязани, «Лазурные драконы» поделились своим видением тренировочного процесса в ФК «Луховицы», а «Собаки Павлова» с помощью сцены из новых «Бременских музыкантов» в добродушной манере поиронизировали над всем происходящим, посадив директора Лиги Алексея Жеглова на место Короля, посмеявшись над выступлениями соперников и, конечно же, над собой.

Завершающим конкурсом стал «Знакомый сюжет», воплощённый квнщиками совершенно по-разному. «Собаки Павлова» умудрились в своей сценке объединить древнерусских хип-хоперов, тевтонцев «с их тевтоником», монголов с пушками и, что самое неожиданное, Сергея Есенина, который тоже сочинял эпиграммы на квадроберов…

Отдельно отметить стоит «Лазурных драконов», которые особенно заморочились и обратились к известным игрокам КВН, которые в разные годы были редакторами «рязанки». За ещё одной волной стихов на актуальные темы последовала настоящая мировая гостиная… С рестораном, ужином при свечах и странами, которым за одним столом договориться непросто…

– Я отключу вам Ютуб! – пригрозили США. – Ой, мы сами себе можем отключить Ютуб, – ответила Россия, пока ожившая в одном из квнщиков Турция буквально пыталась усидеть на двух стульях одновременно.

От последнего испытания для финалистов мы плавно переходим к командам-участницам, которые боролись за Кубок. Судя по восторженной реакции зрителей, у квнщиков получилось задать восторженный тон происходящему. Первым на сцену вышел коллектив «Мы отыграем», состоящий из студентов Юридического Института РГУ им. Есенина, визитной карточкой которых оказалась харизматичная Макка и её дагестанский юмор. Яркие и смелые шутки органично смотрелись как в повседневных сценках, так и в пародии на «Стражей Галактики».

– Как говорит мой брат своей Приоре, если любишь – опусти.

Очаровательные девушки из команды всё того же РГУ под названием «От души» привели с собой на выступление друга-казаха. Шутили на разные темы, а приятеля решили вписать в чисто женский скетч о любви к зимним фотосессиям:

– Ты русская красавица, а я как хан Батый под прикрытием! У меня из русского только SHAMAN в плейлисте! – сетовал молодой человек.

Шутка про заслуженного артиста РФ нашлась и следующей девчачьей команды «Айседора Дункан», которая, правда, его переделала в артиста «застуженного» из-за продолжительного концерта на Ледовой арене. Тут же сетовала Катя Фомина:

– Замечают ли депутаты, что у ста рублей сменился дизайн? Почему реставрацию Пьяного парка называют реставрацией, а не реабилитацией?

Наконец, завершали проведённый с размахом вечер представительницы АПУ ФСИН, команда «АПП», которых на сцене уже традиционно сопровождал их неловкий менеджер, заботливый до такой степени, что подготовил для подопечных перекус на время выступления. А чтобы на них точно никто не смотрел и не смущал в это время, для отвлечения пригласил заодно и элегантную танцовщицу в маске, жилетке и отлично справляющихся с задачей шортиках. Впрочем, и серьезные темы девушки не обошли, обсудив предполагаемый налог на бездетность, а также «безмужиковость, бессвадебность, безинтимность и безысходность». Завершилось всё настоящим откровением! Усы закадычного менеджера оказались ненастоящими!

– Мне так посоветовал мой стилист. – У вас есть свой стилист? — У каждого импозантного мужчины есть стилист. Мама.

Собственно, благодаря этому головокружительному набору команда «АПП» и выиграла Кубок, получив денежный сертификат на поездку на Фестиваль КВН в Сочи! Чемпионом Официальной Рязанской лиги МС КВН с баллом 18,8 (против 18,3 у «Собак Павлова» и 15,8 у «Семи раз») стала команда «Лазурные драконы», с чем мы её бесконечно поздравляем! Ждём всех уже в следующем сезоне Рязанской лиги!

Больше фото с финальной игры Официальной Рязанской лиги ищите по ссылке.

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Финал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).