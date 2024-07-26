На фестивале «Все сюда!» в Рязани футболист Алан Дзагоев проведёт автограф-сессию

На фестиваль «Все сюда!» на Лыбедском бульваре, который состоится 28 июля, приезжает именитый спортсмен — футболист Алан Дзагоев.

Алан Дзагоев — трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, легенда ПФК ЦСКА и бывший игрок сборной России по футболу.

Все желающие смогут взять у Дзагоева автограф. Сессия продлится с 13 до 15 часов. А с 9:30 и до 17:00 в шатре ЦСКА можно будет сфотографироваться с кубком УЕФА.

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