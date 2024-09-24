На фестивале в Рязани выступит Антон Токарев

Хэдлайнером фестиваля «59 августа» (0+) в Рязани станет финалист шоу «Голос» Антон Токарев. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Оно пройдёт в субботу, 28 сентября, на Рязанской ВДНХ и закроет фестивальное лето 2024.
Программа фестиваля:
15:00–18:00
Осенний маркет локальных брендов
Выставка ретро-автомобилей
Интерактивная программа для детей
Танцевальные мастер-классы
16:00–17:00
Мастер-класс по Salsa casino от студии Gente Libre
17:00–18:00
Мастер-класс по аргентинскому танго
Творческие мастер-классы:
15:00–17:00
Декоративная витая косичка из лозы от Александра Пересыпкина
Уникальные украшения от мастерской «ПАРТИЗАНЕРЯЗАНИ»
«Тыковки-игольницы» от мастерской «Ангельское пёрышко»
17:00–18:00
«Картина в стиле бохо» от Екатерины Липатовой
Осеннее ароматическое саше от Ирины Лыгиной
Брелки из кожи от Николая Зарубина
18:00–20:00
Концертная программа группы FEELIN’S и Антона Токарева.