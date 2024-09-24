На фестивале в Рязани выступит Антон Токарев

Хэдлайнером фестиваля «59 августа» (0+) в Рязани станет финалист шоу «Голос» Антон Токарев. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Оно пройдёт в субботу, 28 сентября, на Рязанской ВДНХ и закроет фестивальное лето 2024.

Программа фестиваля:

15:00–18:00

Осенний маркет локальных брендов

Выставка ретро-автомобилей

Интерактивная программа для детей

Танцевальные мастер-классы

16:00–17:00

Мастер-класс по Salsa casino от студии Gente Libre

17:00–18:00

Мастер-класс по аргентинскому танго

Творческие мастер-классы:

15:00–17:00

Декоративная витая косичка из лозы от Александра Пересыпкина

Уникальные украшения от мастерской «ПАРТИЗАНЕРЯЗАНИ»

«Тыковки-игольницы» от мастерской «Ангельское пёрышко»

17:00–18:00

«Картина в стиле бохо» от Екатерины Липатовой

Осеннее ароматическое саше от Ирины Лыгиной

Брелки из кожи от Николая Зарубина

18:00–20:00

Концертная программа группы FEELIN’S и Антона Токарева.