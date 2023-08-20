На фестивале «Русское лето. ZаРоссию» в Рязани выступили Мара и «Наши»

В Красноярске 28-летняя Диана Воропай рассказала изданию NGS24.RU, как выживает с бюстом 11-го размера.
По словам женщины, ее грудь начала расти в 9 лет, а окончательно сформировалась только в 24 года. В 12 лет у нее уже был 4-й размер груди, поэтому сверстники часто обзывали девочку.
«Не слушай идиотов...
Бойцы Росгвардии задержали жителя Красноярска, который набросился на ребенка с ножом, пишет NGS24.RU.
Инцидент произошел в Ветлужанке и попал на видео, которое опубликовало издание.
«Накинулся с ножом на мальчика лет восьми-девяти. Вот это да!» – говорит автор ролика.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
На День города в Екатеринбурге произошла массовая драка накануне запуска праздничного салюта, пишет E1.RU.
Инцидент произошел около Дома Севастьянова, когда молодые люди хотели пройти на проспект Ленина через кусты и начали ломать ветки.
«Люди, что стояли с другой стороны, были против и не пускали. Так началась драка. Защищающиеся распылили...
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации в станице Березовская Волгоградской области, пишет V1.RU.
Как сообщалось, населенный пункт терроризирует судимый мужчина, собравший группу единомышленников и действующий по понятиям запрещенного в стране движения «АУЕ».
«Станица Березовская оказалась едва ли не на грани социального взрыва из-за происходящего в ней...
Сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в убийстве 32-летнего аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, пишет E1.RU.
Инцидент произошел 18 августа в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» на Малышева. Темнокожего студента нашли мертвым с ножевым ранением, которое он получил во время драки.
«(Нападавший. – Прим. Ред.) рассказал, что ссора произошла из-за...
Певица Клава Кока в беседе с изданием E1.RU назвала свои любимые места в Екатеринбурге.
Артистка призналась, что с большой радостью приезжает в родной город.
«Плотинка! Обожаю цирк, «Высоцкий». Люблю панорамы города, очень люблю центр», – рассказала Клава Кока.
Она выступила на концерте в честь 300-летия Екатеринбурга.