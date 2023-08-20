На фестивале «Русское лето. ZаРоссию» в Рязани выступили Мара и «Наши»

В Красноярске 28-летняя Диана Воропай рассказала изданию NGS24.RU, как выживает с бюстом 11-го размера. По словам женщины, ее грудь начала расти в 9 лет, а окончательно сформировалась только в 24 года. В 12 лет у нее уже был 4-й размер груди, поэтому сверстники часто обзывали девочку. «Не слушай идиотов...