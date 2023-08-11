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На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры

7info7

В четверг, 10 августа, в очередной день фестиваля «Небо России» на лётном поле в Спасском районе прошли Рязанские спортивные игры.

Пилоты аэростатов на низкой высоте выполняли задания организаторов, получая за удачные действия зачётные баллы.

К сожалению, из-за испортившейся погоды запланированное свечение воздушных шаров не состоялось. Организаторы фестиваля надеются, что в оставшиеся дни рязанцы смогут насладиться великолепным зрелищем.

На площадке фестиваля для зрителей выступали музыкальные группы, работали развлекательные и фотозоны. Для детей организовали привязные подъёмы на воздушных шарах.

На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры
На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры

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