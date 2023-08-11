На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры

В четверг, 10 августа, в очередной день фестиваля «Небо России» на лётном поле в Спасском районе прошли Рязанские спортивные игры.

Пилоты аэростатов на низкой высоте выполняли задания организаторов, получая за удачные действия зачётные баллы.

К сожалению, из-за испортившейся погоды запланированное свечение воздушных шаров не состоялось. Организаторы фестиваля надеются, что в оставшиеся дни рязанцы смогут насладиться великолепным зрелищем.

На площадке фестиваля для зрителей выступали музыкальные группы, работали развлекательные и фотозоны. Для детей организовали привязные подъёмы на воздушных шарах.