Четверг, 15 августа, 2024

На фестивале креативных индустрий в Рязани выступит Niletto

Автор: 7info

Опубликовано

Хедлайнером второго регионального фестиваля креативных индустрий в Рязани станет певец Niletto (12+). Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

Фестиваль пройдёт на территории Рязанской ВДНХ (бывший Торговый городок) в субботу, 24 августа.

По словам Никитина, на развитие креативной индустрии в Рязанской области делается особая ставка.

— В регионе насчитывается более 2300 бизнес-организаций, деятельность которых формально относится к этому сектору, — написал чиновник.

В рамках деловой программы фестиваля планируется обсудить закон «О развитии креативных индустрий в РФ», недавно принятый в России.

Гостей ожидают различные площадки, перфомансы. Вечером запланирован концерт, во время которого и выступил Niletto.

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