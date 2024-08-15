На фестивале креативных индустрий в Рязани выступит Niletto

Хедлайнером второго регионального фестиваля креативных индустрий в Рязани станет певец Niletto (12+). Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

Фестиваль пройдёт на территории Рязанской ВДНХ (бывший Торговый городок) в субботу, 24 августа.

По словам Никитина, на развитие креативной индустрии в Рязанской области делается особая ставка.

— В регионе насчитывается более 2300 бизнес-организаций, деятельность которых формально относится к этому сектору, — написал чиновник.

В рамках деловой программы фестиваля планируется обсудить закон «О развитии креативных индустрий в РФ», недавно принятый в России.

Гостей ожидают различные площадки, перфомансы. Вечером запланирован концерт, во время которого и выступил Niletto.